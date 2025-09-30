Volební místnosti budou letos jako obvykle hlavně na obecních úřadech, ve školách nebo v kulturních domech. Voliči v některých menších obcích nebo odlehlých částech měst ale chodí volit i na méně tradiční místa. Může to být kostel, hvězdárna, sauna nebo skanzen. Stojí za tím snaha úřadů umístit volební místnost co nejblíž občanům. České televizi to potvrdili oslovení úředníci nebo mluvčí.
Lidé půjdou letos volit i do hvězdárny, kostela nebo sauny
Ve Valašském Meziříčí půjdou někteří voliči v pátek 3. a v sobotu 4. října do hvězdárny nebo na zámek Kinských. „Jsme kulturní město, a tak využíváme kulturní objekty,“ říká mluvčí města Jakub Mikuš. Podle něj jsou už občané na tyto volební místnosti zvyklí. Část obyvatel okresního města Vsetín zase odvolí v kostele. „Nikoli přímo v modlitebně,“ upřesňuje mluvčí města Jana Raszková s tím, že volby se konají v předsálí kostela.
Na opačné straně republiky se podle úřadů hlasuje také i mimo obvyklá místa. V odlehlejších částech Chebu se volby konají tradičně ve fotbalové klubovně nebo v hasičské zbrojnici dobrovolných hasičů. V některých částech Postoloprt zase lidé odevzdávají svůj hlas v kuchyních rodinných domů.
V části Jihlavy, v Pístově, občané odvolí v hasičské zbrojnici. V další části krajského města v privátním prostoru. „V Hruškových Dvorech se volby konají v areálu soukromé firmy,“ uvádí Tibor Férer z městského úřadu. Vysvětluje to tím, že ne všude má město k dispozici vlastní objekty. V Řípově, části Třebíče, je volební místnost v autoservisu. „S majiteli je velice dobrá domluva, v Řípově nemáme žádné jiné prostory, není tam kulturní dům nebo něco podobného,“ říká Věra Brabencová z třebíčského úřadu.
V soukromém objektu bude volební místnost i v Těšíkově, části města Šternberk na Olomoucku. Budovu místní, kterých tam hlasuje okolo padesáti, označují jako hostinec. Podle Martiny Horákové z městského úřadu přešlo označení z historie. „Za komunismu to sloužilo jako hostinec, dnes to má soukromý vlastník, od něj si prostory pronajímáme,“ vysvětluje.
Kuželna nebo skanzen
V Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku chodí lidé už několik let volit do skanzenu. „Máme to tam proto, aby to voličům bylo co nejblíž,“ vysvětluje Jana Bešťáková z místního obecního úřadu. Ze stejného důvodu umístil úřad volební místnost do areálu psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. „Je to odjakživa tam, v této oblasti nemáme jinou možnost,“ říká Jana Matýsová z městského úřadu.
Přes pět set voličů v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou odevzdá svůj hlas v sauně, v Purkarci v Hluboké nad Vltavou ve vorařském muzeu. V Chýnově na Táborsku budou mít volební místnost v klubové kuželně.
Ani letos se ale volební místnost neotevře v areálu Pražského hradu. V minulosti tam lidé často chodili s volebními průkazy kvůli unikátní atmosféře. V roce 2017 ale byla volební místnost zrušená. Důvodem byl podle tehdejší mluvčí Prahy 1 Veroniky Blažkové nekomfortní přístup k volební místnosti přes bezpečnostní kontroly, které by voliče v této oblasti mohly odradit. „Pokud by byl zájem, jsme otevřeni jednání s Prahou 1 o možném návratu volební místnosti na Pražský hrad,“ uvedl mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.