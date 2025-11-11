Kratom se od středy bude prodávat jen v obchodech s licencí


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne tak platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem. Informoval o tom think tank Racionální politiky závislostí (TTRPZ). Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů v úterý a v platnost vejde den po svém vyhlášení.

Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Zboží se bude kontrolovat a zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence.

Kratom se mění na regulovanou látku. Vědci popisují jeho pozitiva i negativa
Kratom

V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily to laboratorní testy. Novinářům to v úterý ráno řekl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL). V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 tisíc mladých týdenních kachen a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.
07:30AktualizovánoPrávě teď

Při zásahu v ŘSD a na dalších místech zadržela policie jedenáct lidí, píše Deník N

Policie v souvislosti se zásahem na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v Hradci Králové, zadržela jedenáct lidí, píše Deník N. Podle jeho informací některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny. Zásah se týkal i ministerstva pro místní rozvoj nebo pardubických vodáren. Předseda jejich představenstva kvůli trestnímu stíhání rezignoval, tvrdí ale, že se stíhání netýká jeho práce pro podnik.
09:17Aktualizovánopřed 25 mminutami

Ptačí chřipka je v Česku. Odpovědi na deset základních otázek

Do Česka se vrátila ptačí chřipka, podle Státní veterinární správy se vyskytla na Třebíčsku. Proč se šíří právě na podzim, může se přenést na člověka a proč se v Evropě proti ní neočkuje? Přečtěte si základní informace o této nakažlivé nemoci.
před 42 mminutami

Na narušování vzdušného prostoru NATO je třeba reagovat silou, zdůraznil Pavel

Opakované porušování vzdušného prostoru zemí NATO ze strany Ruska by nemělo být donekonečna tolerováno, sdělil v úterý prezident Petr Pavel při diskusi se studenty středních škol Karlovarského kraje. Soudí, že je třeba adekvátní odpověď a Moskvě ukázat sílu. Český prezident a někdejší šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance studentům také řekl, že v navrženém programu vznikající vlády mu chybí zmínky o bezpečnosti.
12:43Aktualizovánopřed 49 mminutami

V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy, řekl Havlíček

V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka dvě miliardy korun. Nesoulad je v položce spjaté s kosmickými aktivitami, která nemá nic do činění s výzkumem a převede se zpět do běžných provozních výdajů ministerstva dopravy, řekl Havlíček po koaličním jednání zástupců stran vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů.
08:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěPoslanci zahájili druhou schůzi sněmovny

Začala druhá řádná schůze sněmovny v novém volebním období. Poslanecký slib nejdříve složil místopředseda Pirátů Martin Šmída, který nahradil stranickou kolegyni Šárku Kučerovou. Sněmovna je tak kompletní. Poté poslanci schválili svůj zasedací pořádek, od pátku by tak měli sedět podle zařazení do klubů, nikoliv už abecedně. Prvním místopředsedou sněmovny se v úterý stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher (ANO). Rozhodl o tom předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí současné dvojice místopředsedů. V pořadí dalším místopředsedou je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi volné.
11:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bývalý vězeňský vychovatel dostal za šikanu svědků Jehovových tříletou podmínku

Okresní soud v Trutnově potrestal bývalého příslušníka Sboru nápravné výchovy Bohuslava Kožíška podmíněným trestem tří let vězení se zkušební dobou tři roky. Podle soudu ve věznici v Žacléři na Trutnovsku v letech 1977 a 1978 jako vězeňský vychovatel šikanoval dva svědky Jehovovy a nutil je, aby se vzdali své víry. Rozsudek není pravomocný. Kožíšek se z úterního jednání omluvil a jeho advokátka si ponechala lhůtu pro případné odvolání. Státní zástupce se odvolání vzdal, soud plně vyhověl jeho návrhu.
před 2 hhodinami
