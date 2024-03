Konsolidační balíček snížil soudcům platy, rozhodnutí vlády chtějí zvrátit

Soudci Petru Blažejovi z Okresního soudu v Ústí nad Labem na stůl přicházejí žaloby od jeho kolegů, kteří v únoru dostali výplatu podle nového výpočtu.

Vládní koalice v rámci konsolidačního balíčku totiž prosadila, že platová základna pro soudce bude o šest procent nižší. Nástupní plat na okresním soudu je tak rovných sto tisíc. Pokud by vláda do automatického výpočtu nezasáhla, bylo by to o šest tisíc víc. Podle Blažeje to odporuje dřívějším nálezům Ústavního soudu, a proto do Brna poslal návrh na zrušení části úsporného balíčku.

Žaloby, ať už úspěšné, či nikoliv, ale poškodí obraz justice, míní. „Pro mě je důležitá zákonnost a ústavnost. Na to, jaký bude názor veřejnosti, se při své rozhodovací praxi nemůžu ohlížet,“ říká soudce. Platové restrikce odmítá proto, že v letošním i minulém roce některým dalším státním zaměstnancům platy naopak rostly.

Stát soudcům snížil platy poněkolikáté

Stát díky změně vzorce pro výpočet soudcovských platů letos ušetří přibližně čtyři sta milionů. Justice ale protestuje proti tomu, že politici sáhli soudcům na peníze už potřetí během čtyř let. Dvakrát dočasně kvůli pandemii covidu, tentokrát natrvalo.

Podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty) je to pouze spor o peníze, který je halen do hávu ústavnosti. Souhlasí s postojem vlády, že současné mzdy jsou dostatečným zajištěním pro soudce, aby nebyla ohrožena jejich nezávislost.

Že je platové ohodnocení soudce na dobré úrovni uznává i viceprezident Soudcovské unie Roman Lada, sdružení ale vadí trvalý zásah do výše platů.