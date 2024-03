ANO se chystá obrátit na Ústavní soud kvůli snížení podpory stavebního spoření. Celý úsporný balíček už rušit nechce

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda si naopak myslí, že je poměrně jasno v tom, že „můžeme do budoucna omezit podpory stavebního spoření“. Dodal však, že je to na rozhodnutí Ústavního soudu.

Hnutí ANO se u snížení státní podpory nelíbí hlavně fakt, že se týká i starších smluv. „Domníváme se, že stát prostě vrchnostensky zasahuje do jakéhosi vztahu se soukromými subjekty,“ zdůvodnila to Schillerová.

Letošní rozhodnutí Ústavního soudu o platnosti zpomalení růstu důchodů, ve kterém soudci zároveň kritizovali i dlouhé sněmovní obstrukce, má konkrétní dopad také na původně ohlášenou snahu opozice zrušit celý vládní úsporný balíček.

Karta zkrácení parlamentní debaty už neplatí

ANO chtělo původně u Ústavního soudu napadnout i předčasné ukončení sněmovní debaty. Krátce před schválením balíčku se do debaty hlásilo ještě sedmdesát opozičních poslanců.

Opoziční hnutí ale nakonec způsob schválení balíčku nenapadne. „Pokud Ústavní soud vyložil takovým způsobem, jakým vyložil zkrácení debaty, využití stavu legislativní nouze, byla by to zbytečná aktivita, která by určitě nevedla k úspěchu. Považujeme to za zbytečné,“ uvedla Schillerová.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa připouští, že soud bude ve svých názorech na proceduru schvalování zákonů konzistentní. „Pokud se z našich nálezů chce někdo poučit, to vítáme, to je vlastně asi ideál a sen každého soudce, aby lidé četli ta rozhodnutí a aby se jimi řídili, pokud jsou tam nějaká pravidla chování naznačena.“