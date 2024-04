Končí lhůta pro podání daňového přiznání v papírové podobě

Úterý 2. dubna je posledním dnem pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v papírové podobě. Podatelny finančních úřadů jsou stejně jako celý minulý týden otevřeny od 8:00 do 17:00. Kdo podává přiznání elektronicky, má čas do 2. května. Pro podání prostřednictvím daňového poradce je lhůta do 1. července. Lidem, kteří se opozdí s podáním přiznání o více než pět pracovních dnů, hrozí pokuta. Mluvčí Finančního úřadu pro hlavní město Praha Miroslava Bardonková upozornila mimo jiné na nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání – zejména na špatný formát a scházející podpis.