Statisíce lidí mají v datové schránce zprávu od finančního úřadu nebo exekutora a nevědí o tom

Přihlášení do datové schránky

Svou datovou schránku dosud nezačalo aktivně využívat přes 450 tisíc z více než dvou milionů živnostníků a dalších lidí, kterým ji stát loni povinně zřídil. V každé druhé schránce je přitom psaní od finančního úřadu nebo exekutora. Vyplývá to z aktuálních údajů České pošty a Digitální informační agentury.

Největší část nových vlastníků datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby. Přihlásit se do ní mohou na webových stránkách mojedatovaschranka.cz prostřednictvím přístupových údajů, které obdrželi dopisem, nebo přes Identitu občana. Pokud tak neučinili, datová schránka jim byla aktivována automaticky 15 dní po doručení přístupových údajů. Zprávy přijaté do datové schránky se považují za automaticky doručené po uplynutí deseti dní od přijetí, kdy zároveň začínají běžet lhůty pro odpovědi stanovené zákonem či možné právní kroky, jako jsou například pokuty za rychlost, nedoplatky na daních, sociální pojištění nebo dokonce exekuce.

Většina příjemců svou datovou schránku neotevřela ani po upozornění státu prostřednictvím klasického poštovního dopisu. Kvůli tomu Digitální a informační agentura (DIA), která je správcem datových schránek, ve spolupráci s kabinetem místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) plánuje kampaň zaměřenou na ty, kdo svou datovou schránku dosud neotevřeli. Odstartuje začátkem dubna využitím on-line prostředků a reklamních ploch ve veřejném prostoru, na poštách a úřadech. Opětovně se budou také rozesílat dopisy přímo do poštovních schránek uživatelů.

Doručení do datové schránky má stejný právní účinek jako doručení písemnosti do vlastních rukou adresáta, a to i bez přihlášení uživatele. Má-li občan datových schránek více, je důležité rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické a podnikatelské osoby.

„Pokud jste živnostníci nebo OSVČ a ještě nikdy jste se nepodívali do své datové schránky, je nejvyšší čas tak učinit a mít jistotu, že vám neunikly žádné důležité písemnosti od úřadů. V tomto momentě je přibližně v polovině z 450 tisíc neotevřených datovek dopis od finančního úřadu nebo exekutora. Zkontrolovat svůj stav můžete i přes web mojedatovaschranka.cz. Pokud nechcete zmeškat důležité zprávy ve vaší datové schránce, můžete si nastavit informace o přijatých zprávách do e-mailu či SMS,“ uvedl Bartoš.

Všechny důležité informace jsou dostupné na webové stránce www.mojedatovaschranka.cz a také je možné se obrátit na infolinku, kde si mimo jiné můžete ověřit, zda vám byla datová schránka ze zákona zřízena.