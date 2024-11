Je lepší, když má politik dredy, než když krade, říká Bartoš

Nově zvolený předseda Hřib se podle něho od ostatních Pirátů odlišuje možná tím, že je trochu drzejší. Bartoš se vyjádřil i k tomu, že Hřib neplánuje kandidovat do Poslanecké sněmovny. „Je to zvláštní, ale Piráti byli vždycky jiní a jiní zůstanou,“ sdělil.

S odstupem času Bartoš zavzpomínal i na svůj konec v roli ministra pro místní rozvoj. „Samozřejmě ani ne tak to, že Piráti odešli z vlády, ale to jakým způsobem to mé odvolání proběhlo, tak to trochu zabolelo, respektive to překvapilo. Myslím si, že to byl naprosto nestandardní postup premiéra,“ řekl. Jednání předsedy vlády Petra Fialy (ODS) si ale prý osobně nebere.

Fiala v Interview ČT24 na začátku října prohlásil, že jeho rozhodnutí předcházelo důkladné promýšlení a nešlo o „bouchnutí sazí“. Fiala tehdy také podotkl, že Bartoš si podle něj nechtěl připustit hloubku problému.

Bartoš uznává, že digitalizace stavebního řízení se nepovedla ideálně, ale zmínil rovněž některé další projekty, které se naopak podařily. Jako jeden z příkladů uvedl eDoklady.

V politice Bartoš zatím končit neplánuje

Bývalý předseda Pirátů hovořil také o válce na Ukrajině. „Já bych chtěl, aby Ukrajina zvítězila, a myslím si, že je správné, že se za ni Česká republika postavila,“ zdůraznil. Názory na válku jsou podle něho v koalici jakýmsi stmelujícím prvkem. „Byť se politicky můžeme lišit v názorech na to, jak řešit věci s ostatními politickými stranami v Česku, tak si myslím, že zrovna tohle je silné pojítko mezi stranami současné koalice,“ sdělil.

Obává se však toho, aby v případě této války nedošlo k něčemu podobnému, jako byla mnichovská dohoda. „Já se bojím, že třeba k tomuhle řešení to možná tak trochu spěje,“ vysvětlil.

Bartoš se kdysi vyjadřoval poměrně kriticky k NATO nebo Evropské unii. Názory člověka ale podle něho prochází určitým vývojem. Řadu zkušeností a nových pohledů prý získal právě svým působením v politice. „Když se dostanete do hloubky, tak už nejdete po povrchu a vidíte, co je důležité,“ řekl. Ultimátním principem, kterému věří, je láska. Vyjmenoval ale i další hodnoty, které jsou pro něho významné. „Myslím si, že je to férovost, snažit se dodržet slovo a umět napravovat chyby,“ popsal.