Internetový prostor šíření nenávistných výroků nahrává, míní filozof jazyka Koblížek

Lidé, kteří po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy šířili nenávistné výroky, je zastávají dlouhodobě a tragická událost je pro ně příležitostí, jak si „říct svoje“, uvedl v pořadu Události, komentáře filozof jazyka z Filozofického ústavu Akademie věd Tomáš Koblížek. On-line prostor tyto osoby navíc často strhává k brutálnějším výrokům, než by řekly v reálném světě. Podle reportérky ČT Zuzany Černé mnoho z nich věří dezinformační scéně nebo konspiračním teoriím.

Policie se zabývá už 156 případy, které se střelbou na Filozofické fakultě UK souvisí, ve většině případů se jednalo o šíření nenávistných výroků, schvalování činu či vyhrožování podobným činem. „Existuje taková poněkud klamná představa, že se objeví nějaká tragická událost, která nějak motivuje takovéto výroky,“ podotkl Koblížek.

„Když se tím chceme zabývat, tak se víc musíme zaměřit na ty postoje než jenom na to, kdo co řekl. Opravdu za tím stojí to, že je někdo o něčem dlouhodobě přesvědčen, že má nějaký deformovaný pohled na svět, že prožívá nějakou nenávist vůči určitým skupinám, třeba i vůči humanitním oborům,“ řekl.

Z podobných důvodů lidé bezprostředně po střelbě například šířili lži, že byl střelec židovského původu nebo že pocházel z Ukrajiny. „Ukazuje se, že internetový prostor tomu nahrává. Že lidé mohou mít i docela vlažné postoje, nemusí to být v off-line světě odhodlaní antisemité. Ale on-line prostor vás někdy motivuje k tomu, říkat mnohem brutálnější výroky, které byste nikde jinde neříkali,“ vysvětlil.