Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sobotní pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, které se z důvodu výtržností fanoušků nedohrálo. Tématem debaty byl také spor prezidenta a vlády o zastupování Česka na summitu NATO, vojenská přehlídka v Moskvě a aktuální vývoj v kauze Čapí hnízdo a v takzvané bitcoinové kauze. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková, redaktorka Deníku N Petra Procházková, novinář a spisovatel Ondřej Neff a filmový režisér a producent Václav Marhoul.