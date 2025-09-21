Podvodných zpráv a telefonátů, snažících se vylákat z lidí peníze, stále přibývá. Navíc je podle policie stále těžší rozpoznat například falešné stránky či videa s údajnými investičními příležitostmi. Identifikovat podvod pomáhá lidem prevence, zaznělo v Otázkách Václava Moravce.
Experti: Slabým článkem kyberkriminality je člověk, ohrožení jsou i teenageři
„Slabý článek je člověk, je potřeba přistupovat k nakládání s vlastními penězi s chladnou hlavou,“ říká prezident České bankovní asociace a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. V Otázkách Václava Moravce se shodl s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou na tom, že nejdůležitější je prevence, kdy se populaci ohledně nástrah kyberkriminality snaží vzdělávat banky i stát.
Zranitelnou skupinou přitom nejsou jen senioři, jak se obecně soudí, ale i teenageři a mladí dospělí. Řadě podvodů, za nimiž obvykle stojí mezinárodně organizované gangy, zabrání ještě před jejich dokonáním banky, k posílení kybernetické bezpečnosti má pomoci také zákon, který nabude účinnosti v listopadu.