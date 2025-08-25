Všechny diskuse o situaci na Ukrajině ukazují, že Evropa si musí splnit své domácí úkoly a investovat do podpory Kyjeva a do své vlastní obrany, uvedl v pořadu Interview ČT24 náměstek ministra zahraničních věcí Jan Marian (nestr. za STAN). Pokud by USA daly pryč ruce od Ukrajiny, musela by to podle něj zvládnout Evropa. Marian zdůraznil českou muniční iniciativu, evropskou politickou a finanční podporu, pomoc s reformami a hlavně ozbrojenou pomoc. Protiruské sankce podle něj fungují a je nutné v nich pokračovat. Uvedl, že Rusko má ekonomické problémy a bude mít ještě větší, ale ruské vedení má zatím pocit, že se mu agrese vyplácí. Náměstek dále v pořadu například hodnotil výsledky diplomacie amerického prezidenta Donalda Trumpa a vysvětloval vztah Česka k Izraeli.
Evropa musí splnit své úkoly a investovat do podpory Kyjeva, soudí Marian
29 minut