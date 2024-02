Evropa likviduje sama sebe, řekla Balaštíková k situaci v zemědělství. Bendl žádá přísnou kontrolu dovozů

„A jsou to také dovozy – nejen z Ukrajiny, ale z dalších oblastí, kde nemusejí splňovat přísné podmínky, které musí splňovat zemědělci v Evropě,“ dodal Bendl.

Podle Balaštíkové situace překročila hranici, kterou jsou zemědělci ochotni snášet. „Jejich vlády je neposlouchají a oni nemají pocit, že je zastupují správně. Proto vyjeli. Tito lidé jsou už opravdu velmi naštvaní a nehodlají to dál snášet. Evropská unie a europarlament by se měly zamyslet nad tím, zda nařízení a byrokracie, které od nich pocházejí, jsou únosná,“ řekla v debatě.

Dodala, že má v posledních letech pocit, že Evropa pozbývá strategického plánu, aby sama sobě pomohla: „Evropa se snaží zachránit celý svět a nevnímá, že likviduje sama sebe. Zemědělci jsou ti, kteří v krajině pracují. A myslím, že hospodaří dobře. To, co po nich chtějí bruselští úředníci, je už nad rámec toho, co jsou schopni unést.“

Kontrola kvality komodit a zajištění, aby se dostaly, kam mají

Bendl doufá, že Evropská komise vyslyší potřebu zajištění přepravy zejména ukrajinského obilí do zemí, kam bylo původně určeno, tedy hlavně do Afriky. A zamezí spekulacím s těmito produkty na území států EU. „To je problém, který je třeba řešit,“ prohlásil a dodal, že je nutná tvrdá kontrola kvality toho, co na území EU přichází ze všech třetích zemí.

V tom se s politikem vládní ODS shoduje i poslankyně opozičního ANO. „Zboží nemůže zůstávat na území, kde nejsou splněné podmínky. Musí se vyložit tam, kam je určeno. To Evropská komise nezajistila a naopak ještě podporovala cenu toho transportu. Když pak produkty zůstávají na území, které je soběstačné a bylo zvyklé i na vývoz, pak tam likvidují ceny a celé hospodářství. To by měla (EU) ošetřit,“ žádá Balaštíková.