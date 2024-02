Eskort z Argentiny po 25 letech na útěku. Policie dopravila do Česka muže odsouzeného za podvod

Po pětadvaceti letech na útěku zadržely bezpečnostní složky v Argentině jednoho z nejhledanějších Čechů. Josef Šindelek byl dopaden loni v listopadu, speciální policejní eskorta ho ve čtvrtek dopravila leteckou linkou do Prahy. Odtamtud putoval do ruzyňské věznice, za mřížemi má strávit 2,5 roku za podvod.

Před českým vězením unikal Šindelek od roku 1998. Zatčen byl loni v listopadu argentinskou policií, která při kontrole zjistila, že je na něj vydán mezinárodní zatykač. Podle Libora Předoty z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci prozradila odsouzeného žádost o vydání cestovního dokladu v Jižní Americe.

Z letiště muž zamířil do ruzyňské věznice. Za mřížemi měl skončit už před pětadvaceti lety za to, že si z firmy, kde pracoval, poslal necelé tři miliony na vlastní účet. Při procesu tvrdil – a stále na tom trvá – že si chtěl zajistit peníze, které mu dlužil majitel firmy. Soudy však měly za to, že šlo o podvod.

Mezinárodní policejní spolupráce

K zadržení v Argentině výrazně pomohly i tamní úřady. Potřebné informace o hledaných osobách jsou k dispozici v národních databázích, které posléze využívají příslušní pátrači, upřesnil Předota. „Bývá to zpravidla téměř každý den, kdy u někoho z těchto osob, ať už za účelem vyhoštění, nebo návratu do České republiky, zajišťujeme tuto činnost,“ upřesnil Libor Picka, vedoucí oddělení doprovodu letadel z cizinecké policie.

Nejčastěji eskortují policisté hledané po Evropě. Jen ze starého kontinentu se za poslední dva roky podařilo do Česka dovézt 541 krajanů. Ti se ale ukrývají i v takzvaných třetích zemích – například v Indonésii, Senegalu, Filipínách, Kostarice, Egyptě nebo právě v Argentině. Policie říká, že s tamními úřady teď navázala výrazně lepší vztahy.