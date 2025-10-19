EET a jednotné inkasní místo mohou přinést férovější systém, míní ekonomka a sociolog

32 minut
Podle ekonomky Markéty Malé a sociologa Daniela Prokopa, kteří jsou spoluautory konceptu Chytřejší daně, je důležité vybírat daňové prostředky tam, kde to dává ekonomický smysl. Malá navrhuje ubrat ve zdanění ekonomické aktivity, naopak spotřeba nebo majetek by se podle ní mohly zdanit více. Prokop míní, že by firmy mohla motivovat možnost rychlejších odpisů. Oba se v Otázkách Václava Moravce shodli na tom, že z daňových slibů potenciální vládní koalice je nejnesmyslnější návrat slevy na manželku. Jednotné inkasní místo a EET podle nich přinesou férovější systém a při komplexní reformě daňového systému i více peněz do státního rozpočtu.