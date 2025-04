Dáváme příležitost zpomalit, říká starostka Vimperka k radarům. Dle advokáta jde o peníze

Podle Neřolda je legislativa v tomto směru vyvážená. „Radary nebo kamery se využívají v řadě evropských zemí a nikde nedochází k jejich zpochybňování. Výsledky z těch radarů jsou skoro stoprocentně uplatňovány. Ty radary jsou tam pro bezpečnost,“ podotkl.

Podle starostky Vimperka to není pilíř příjmu obcí, jak se říká. „Za loňský rok to pro nás bylo necelých pět procent z rozpočtového určení daní a to rozhodně není něco, co by naplňovalo náš rozpočet a mohli bychom za to dělat velké investice. Nám jde především o bezpečnost našich občanů, dětí a lidí, kteří přijíždějí do našeho města,“ ujistila.