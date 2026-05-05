Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu ČT Na dosah

Moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize (ČT) jednou za měsíc z různých koutů republiky. Tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě. Formát tak nabídne propojení televizní debaty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi různých oborů s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin.
„Jedním z úkolů České televize, jako média veřejné služby, je otevírat a diskutovat témata, která společnost zajímají a hýbou jí. Daniel Stach navíc patří mezi nejoblíbenější tváře České televize, proto věřím, že diváci nový diskusní pořad Na dosah přivítají a ocení,“ řekl generální ředitel televize Hynek Chudárek.
Na dosah podle Stacha divákům přinese hlavně „potravu k přemýšlení“. „A také odpovědi na otázky, které pomůžou posunout se dál, u kterých si řeknu: tohle bych mohl udělat, tohle bych mohl změnit, a co hlavně, můžu se v těch věcech zorientovat,“ přiblížil.
Hosty prvního dílu budou například chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfield, etik a katolický kněz Marek Orko Vácha nebo spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec či paralympijský plavec Jonáš Kešnar. „Mluvit budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně, a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ popisuje Stach a dodává: „Na konkrétních příbězích popíšeme, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.“
První díl pořadu se bude vysílat z pražské Invalidovny. Na místě „tentokrát budeme mít studenty a studentky, kteří přijdou za námi. Budou to studující středních či vysokých škol a také chceme zapojit univerzity třetího věku, protože toto je téma, které doslova spojuje generace. (...) Chceme, aby tam byli zástupci různých studijních oborů a různých studijních životních fází,“ přibližuje kontext prvního dílu moderátor.
Na dosah na festivalu Rock for People
Druhý díl nabídne ČT z prostředí festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit. Na Rock for People jsme minulý rok natáčeli rozhovor s frontmanem The Offspring Dexterem Hollandem a diváci byli úžasní a chtěli se ptát,“ popisuje Stach, který měl loni na festivalu úspěšnou přednášku o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.
„Na festivalu se budeme 11. června bavit o zlu, o zlu v nás, o zlu ve společnosti. O tom, co nás může ovládnout, ale taky tomu dokážeme, věřím, v dobrém slova smyslu vzdorovat,“ nastiňuje.
Poznatky shrne přímo vysílání
Vysílání budou tvořit odborné diskuse, silné osobní příběhy i grafické prvky, které pomůžou divákům jednotlivým tématům lépe porozumět. Navíc bude možné už během vysílání sledovat živě vznikající kreslený souhrn celé diskuse. „Na konci (dílu) budete mít připravené poznámky tak, abyste věděli, co si také odnášíte,“ říká Stach k pořadu, jehož témata se budou týkat oblastí, které reálně ovlivňují každodenní život.
„Cílem Dana Stacha v pořadu Na dosah je otevírat silná a často palčivá témata společnosti, s exkluzivními hosty je přibližovat divákům i obecenstvu na místě a v diskusi s nimi hledat řešení a východiska. Intenzivně se zapojí i web a sociální sítě ČT24 tak, aby k tomuto, věřím, příkladnému formátu veřejné služby měl snadný přístup úplně každý,“ říká o pořadu ředitel divize Zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena.
Pořad Na dosah startuje na programu ČT24 a v iVysílání od 19. května.