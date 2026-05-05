Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu ČT Na dosah


před 27 mminutami|Zdroj: Česká televize, ČT24
Studio 6: Představení nového pořadu Na dosah
Zdroj: ČT24

Moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize (ČT) jednou za měsíc z různých koutů republiky. Tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě. Formát tak nabídne propojení televizní debaty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi různých oborů s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin.

„Jedním z úkolů České televize, jako média veřejné služby, je otevírat a diskutovat témata, která společnost zajímají a hýbou jí. Daniel Stach navíc patří mezi nejoblíbenější tváře České televize, proto věřím, že diváci nový diskusní pořad Na dosah přivítají a ocení,“ řekl generální ředitel televize Hynek Chudárek.

Na dosah podle Stacha divákům přinese hlavně „potravu k přemýšlení“. „A také odpovědi na otázky, které pomůžou posunout se dál, u kterých si řeknu: tohle bych mohl udělat, tohle bych mohl změnit, a co hlavně, můžu se v těch věcech zorientovat,“ přiblížil.

Hosty prvního dílu budou například chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfield, etik a katolický kněz Marek Orko Vácha nebo spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec či paralympijský plavec Jonáš Kešnar. „Mluvit budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně, a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ popisuje Stach a dodává: „Na konkrétních příbězích popíšeme, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.“

Logo nového pořadu ČT Na dosah
Zdroj: Česká televize

První díl pořadu se bude vysílat z pražské Invalidovny. Na místě „tentokrát budeme mít studenty a studentky, kteří přijdou za námi. Budou to studující středních či vysokých škol a také chceme zapojit univerzity třetího věku, protože toto je téma, které doslova spojuje generace. (...) Chceme, aby tam byli zástupci různých studijních oborů a různých studijních životních fází,“ přibližuje kontext prvního dílu moderátor.

Na dosah na festivalu Rock for People

Druhý díl nabídne ČT z prostředí festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit. Na Rock for People jsme minulý rok natáčeli rozhovor s frontmanem The Offspring Dexterem Hollandem a diváci byli úžasní a chtěli se ptát,“ popisuje Stach, který měl loni na festivalu úspěšnou přednášku o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.

„Na festivalu se budeme 11. června bavit o zlu, o zlu v nás, o zlu ve společnosti. O tom, co nás může ovládnout, ale taky tomu dokážeme, věřím, v dobrém slova smyslu vzdorovat,“ nastiňuje.

Poznatky shrne přímo vysílání

Vysílání budou tvořit odborné diskuse, silné osobní příběhy i grafické prvky, které pomůžou divákům jednotlivým tématům lépe porozumět. Navíc bude možné už během vysílání sledovat živě vznikající kreslený souhrn celé diskuse. „Na konci (dílu) budete mít připravené poznámky tak, abyste věděli, co si také odnášíte,“ říká Stach k pořadu, jehož témata se budou týkat oblastí, které reálně ovlivňují každodenní život.

„Cílem Dana Stacha v pořadu Na dosah je otevírat silná a často palčivá témata společnosti, s exkluzivními hosty je přibližovat divákům i obecenstvu na místě a v diskusi s nimi hledat řešení a východiska. Intenzivně se zapojí i web a sociální sítě ČT24 tak, aby k tomuto, věřím, příkladnému formátu veřejné služby měl snadný přístup úplně každý,“ říká o pořadu ředitel divize Zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena.

Pořad Na dosah startuje na programu ČT24 a v iVysílání od 19. května.

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Oznámil to náměstek hejtmanky Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké. Elbel je po Samuelu Šigutovi z Karviné druhým hráčem z nejvyšší soutěže, jehož se případ týká. Pětadvacetiletý obránce má kvůli tomu pozastavenou činnost.
Hasiči dál hasí požár v Českém Švýcarsku, stále zasahují vrtulníky

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
VideoU Čapího hnízda selhala justice, míní Vondráček. Decroix oponuje právním státem

„Jde o individuální selhání justice v případě kauzy Čapí hnízdo. Trestní řád byl ohnut a zlomen,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích. Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se vůči zpochybnění české justice ohradila. Zdůraznila, že stále žijeme v právním státě. Vondráček zmínil bitcoinovou kauzu, která je dle něj teprve na začátku kvůli „informačnímu balastu, auditům a časovým osám“. „V bitcoinové kauze selhaly kontrolní mechanismy. Ale hlavní problém je, že se směšuje rovina spravedlnosti s rovinou politickou. Ministerstvo spravedlnosti férově zpracovalo audity pro zodpovězení otázek veřejnosti a pro odhalení nefunkčních kontrolních mechanismů. Nicméně odpověď na všechny otázky musí přinést orgány činné v trestním řízení. Ministerstvo v tomto ohledu poskytlo maximální součinnost,“ namítla Decroix. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
„Prostě mi došel kyslík.“ Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce, varují lékaři

Dušnost, bolest na hrudi, únava, nízká fyzická výkonnost, v pokročilých stádiích promodralé rty nebo konečky prstů. Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce. Na začátku se projevuje stejně jako řada běžnějších chorob, například jako astma. Lékaři proto varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a správná léčba zabrání závažným zdravotním komplikacím. Na rizika upozorňují odborníci u příležitosti Světového dne plicní hypertenze, který každoročně připadá na 5. května.
VideoNěkteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

Až desetina řidičů podle expertů parkuje v rozporu se zákonem – hlavně na sídlištích. Přestože neporušují dopravní značku, aniž to tuší, vystavují se riziku pokuty až patnáct set korun. Nedodrží totiž minimální volný prostor pro průjezd, který pro každý jízdní směr činí tři metry. „Problém to je, dlouhodobý, chronický a bude ho potřeba řešit,“ uvedl dopravní expert Vize 0 Roman Budský. Vzhledem k tomu, že obyvatelé nemají obvykle moc možností zaparkovat jinak, policie není přehnaně horlivá. O problému ví i resort dopravy. „Ty průjezdní profily mají svůj smysl kvůli tomu, aby složky IZS nebo technické služby se dostaly tam, kam potřebují,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Podle Budského by ale nejelegantnějším řešením byla výstavba parkovacích domů. Ty by podle zkušeností ze zahraničí ulicím ulevily nejvíce.
VideoReportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

V Moldavě v Krušných horách je fotovoltaická elektrárna, po které chce stát vymáhat údajnou škodu asi půl miliardy korun. Její zástupci totiž podváděli při žádosti o výhodnou licenci, když předstírali, že je hotová, ač nebyla. Elektrárnu ale již dlouho oficiálně vlastní kyperská firma. Reportéři ČT pátrali po tom, kdo je jejím skutečným majitelem, a podařilo se jim pořídit rozhovor s podnikatelem a bývalým politikem odsouzeným za korupci Alexandrem Novákem, který byl jedním z původních spoluvlastníků elektrárny. K němu a jeho obchodnímu partnerovi Danielu Ježkovi vede mnoho stop i dnes.
