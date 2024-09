Zajímá mě virus HIV, říká molekulární biolog z The Offspring

Dexter Holland se proslavil jako frontman americké punkrockové skupiny The Offspring. Chtěl ale být doktorem a pilotem. Pilotní licenci získal, lékařem se sice nestal, nicméně v roce 2017 obhájil doktorát z molekulární biologie. „Součástí vědy i hudby je kreativita. A oboje chce odhodlání,“ řekl Holland v pořadu Hyde Park Civilizace. Rozhovor natočil Daniel Stach na letošním festivalu Rock for People.

The Offspring začali hrát v polovině osmdesátých let. Zakládající člen kalifornské formace Dexter Holland, tehdy dvacátník, příliš nevěřil tomu, že by mohl v hudbě prorazit. Původně se chtěl stát kardiochirurgem, na medicínu ho ale ani napodruhé nevzali.

„Myslím, že jsem podvědomě trochu váhal. Bál jsem se toho závazku, protože jsem věděl, že bych se hudby musel vzdát úplně. Když studujete medicínu, tak na to prostě není čas. Možná jsem sám sobě trochu podrazil nohy,“ připouští.

Ve škole tajil, že je muzikant

Nakonec na Univerzitě Jižní Kalifornie vystudoval molekulární biologii. Že zároveň hraje v punkrockové kapele, se snažil ve škole tajit, obával se, aby nebudil dojem, že studium nebere dost vážně. „Když jsme se pak dostali na MTV, tak už se to moc skrývat nedalo,“ podotkl. Postgraduální studium přerušil, protože v roce 1994 přišel úspěch alba Smash. Doktorát tak udělal až po více než dvaceti letech.

Téma znělo: Předpovědi nových mechanismů virových infekcí a patogenity. „Viry mi přijdou zajímavé. Napadnou vaše tělo a ničí vaše buňky, prostě tam vběhnou a jediným jejich cílem je vás rozbít,“ popisuje Holland, co ho zaujalo na molekulární biologii.

Zaměřil se na virus HIV. „Je zvláště zajímavý kvůli tomu, jak funguje. Má komplikovaný životní cyklus, kdy se integruje s vaší DNA, to funguje jinak než u ostatních virů. Kvůli tomu je zvlášť zákeřný, ale také fascinující,“ vysvětluje Holland.