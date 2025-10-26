Dálnici D1 ve směru na Prahu uzavřela nehoda pěti aut


26. 10. 2025Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut. Vyžádala si tři zraněné. Jeden nezletilý cestující se zranil vážně, zbylí dva mají středně těžká zranění. Dálnice je ve směru na Prahu neprůjezdná, vyplynulo z informací policie a záchranné služby.

Událost byla hlášena před 10:00. Řidič osobního auta dostal na mokré vozovce smyk, narazil do svodidel a poté havarovala další čtyři vozidla za ním, uvedla policie na síti X.

Podle záchranářů byli zraněni tři lidé. „Jednoho nezletilého transportujeme letecky do Fakultní nemocnice Motol, druhého nezletilého vezeme do Thomayerovy nemocnice a třetí pacient je také směřován do Thomayerovy nemocnice,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Podle prvotních informací na dálnici havarovala tři osobní auta, později policie počet zvýšila na pět a informovala o jednom vážně zraněném. Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová řekla, že dálnice musela být uzavřena kvůli přistávání vrtulníku.

