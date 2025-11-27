ČSSZ varuje před falešnými kontrolory

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) varovala před podvodnými telefonáty či návštěvami falešných pracovníků soukromých firem, kteří z pověření úřadu nabízejí kontrolu odpracovaných let a pomoc s výpočtem důchodu. Firmy si na takové činnosti nenajímá. Do domácností neposílá ani své zaměstnance, při telefonním hovoru pak nikdy nevyžadují osobní či finanční údaje. Úřad vyzval k obezřetnosti.
„V současné době Česká správa sociálního zabezpečení registruje novou formu podvodného jednání. Podvodníci telefonují občanům jménem soukromých firem a tvrdí, že jsou pověřeni kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu. Často se odvolávají i na údajné pověření od České národní banky. Cílem je vzbudit důvěru volaného a následně si vynutit osobní návštěvu v jeho bydlišti,“ uvedlo oddělení komunikace ČSSZ.
Podvodníci podle něj působí profesionálně. Mohou znát i některé osobní údaje jako jméno či adresu. Telefonují z běžných mobilních čísel a nabízejí kontrolu odpracovaných let či pomoc s výpočtem penze. „Ve skutečnosti se však snaží vylákat z vás vaše osobní či finanční informace, případně vás přimět k podpisu nevýhodných smluv. Mohou vám způsobit finanční nebo jinou újmu, kterou je později velmi obtížné napravit,“ uvedl úřad.
ČSSZ sdělila, že ani ona, ani Česká národní banka firmy k provádění kontrol nenajímají a své pracovníky do domácností neposílají. Nikdy také při nevyžádaném telefonátu nechtějí osobní či finanční údaje. Sociální správa vyzvala, aby lidé na takové nabídky nereagovali a hovor ukončili. Pokud by měli pochybnosti o pravosti, měli by se obrátit na ČSSZ či policii, radí oddělení komunikace. „Pokud vás někdo vyzývá k poskytnutí údajů nebo chce navštívit vaše bydliště, berte to vždy jako varovný signál a buďte obezřetní,“ píše úřad.
Informace a kontakty jsou na stránkách ČSSZ s adresou www.cssz.cz a na portále eportal.cssz.cz . Pravost webu se dá ověřit také podle digitální pečeti společnosti DigiCert, která je na stránkách vpravo dole. Po kliknutí na ni se zobrazí identifikační údaje úřadu.
Sociální správa už dříve varovala před podvodnými stránkami, které napodobovaly její web. Nabádala klienty, aby na nich rozhodně nevyplňovali údaje o svých bankovních účtech. Problém řešilo i ministerstvo práce. Falešné weby napodobovaly třeba jeho on-line žádosti o příspěvek na bydlení.