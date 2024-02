Česko vydalo „vora v zakoně“ Omarova do USA, na letišti si ho převzala eskorta

Česká policie zadržela Ázerbájdžánce s gruzínským občanstvím na začátku loňského roku, a to na základě mezinárodního zatykače. Od té doby byl ve vazbě. Koncem května rozhodl Městský soud v Praze o možnosti vydat Omarova do USA, ale také do Gruzie či Kazachstánu, které taktéž o vydání usilovaly. Přípustnost vydání do Spojených států odůvodnil soudce tím, že stíhání v zemi nemá politický charakter, muži tam navíc nehrozí trest smrti.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) rozhodl v červenci minulého roku o vydání Omarova do USA. Vydání do cizího státu povoluje právě ministr spravedlnosti, může tak ale učinit pouze v případě, že soudy vydání pravomocně povolí. „Ministr spravedlnosti povolil jeho vydání v červenci 2023, a to k trestnímu stíhání do Spojených států pro podezření ze spáchání trestných činů nájemné vraždy, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a za páchání další závažné trestné činnosti, pro kterou je hledán orgány USA,“ připomněl resort.