Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou, uvedl resort zahraničí po setkání ministrů

před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou, uvedlo na facebooku ministerstvo zahraničích věcí. Stalo se tak po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s šéfem čínské diplomacie Wang Iem na okraj Mnichovské bezpečnostní konference. Podle čínské státní televize CGTN Wang po setkání ocenil aktivní závazek Česka zlepšit s Pekingem vzájemné vztahy.

„Ministr Macinka otevřel otázku víz a přímé letecké linky do Šanghaje. Obě strany potvrdily zájem na stabilních vztazích,“ uvedl resort na facebooku ke schůzce s čínským ministrem.

Podle stanice CGTN Wang po jednání řekl, že Čínu a Česko pojí tradiční přátelství, v posledních letech ale vzájemné vztahy zaznamenaly řadu zvratů, což podle něj „neslouží zájmům ani jedné strany“. Podle Wanga Peking oceňuje „aktivní závazek“ nové tuzemské vlády zlepšit vztahy s Čínou. Slíbil, že Peking se přičiní, aby se vztahy vrátily zpět ke „zdravému vývoji“ co možná nejdříve. Podle CGTN čínský ministr rovněž vyjádřil naději, že si Česko „vytvoří správný obraz o Číně, bude důsledně dodržovat princip jedné Číny a respektovat základní zájmy Číny“.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterou se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan ale od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Macinka: Česko se drží politiky jedné Číny

Wang připomněl, že v březnu uplyne deset let od podpisu společného prohlášení o navázání strategického partnerství. Stalo se tak u příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Silnou orientaci na asijskou velmoc prosazoval tehdejší prezident Miloš Zeman. Při návštěvě sjednaly země celou řadu dohod, další memoranda a rámcové dohody mezi firmami se týkaly investic. Jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší, než se původně předpokládalo.

Podle CGNT Macinka po jednání řekl, že se těší, že desáté výročí strategického partnerství bude „příležitostí otevřít novou kapitolu vzájemných vztahů“. Čínská státní televize rovněž uvedla, že Macinka potvrdil, že Česko se drží politiky jedné Číny a uznává vládu Čínské lidové republiky jako jedinou, která zastupuje celou Čínu. V minulosti Peking často kritizoval Prahu kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami tuzemských politiků na Tchaj-wanu či při loňské návštěvě prezidenta Petra Pavla u dalajlamy u příležitosti jeho 90. narozenin.

Macinka se v sobotu na okraj konference sešel kromě Wanga i s řadou dalších ministrů zahraničí, mimo jiné s Filipem Ivanovičem z Černé Hory, s Beate Meinlovou-Reisingerovou z Rakouska či Subrahmanjamem Džajšankarem z Indie. Jednal také s německým ministrem vnitra Alexanderem Dobrindtem. S ním podle ministerstva hovořil hlavně o migraci a ochraně vnější hranice EU. Shodli se při tom na nutnosti úzké koordinace a efektivní výměny informací v zájmu zvýšení bezpečnosti i zachování plynulého přeshraničního pohybu. S Dobrindtem se 25. února setká v Berlíně také ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

