Česko hledá cestu, jak zabavit ruské majetky. Většina politiků chce celoevropské řešení

Vládní strany diskutují o návrhu, který by umožnil v Česku zabavovat nemovitosti Ruské federace. Většina politiků včetně těch opozičních však prosazuje řešení na úrovni celé Evropské unie. Shoda v Bruselu na nové legislativě zatím není.

Na konci ledna představila skupina vedená poslancem Ondřejem Kolářem (TOP 09) návrh zákona, který by umožnil zabavit ruské nemovitosti. „Ruské federaci by se zabavily všechny majetky, které nevyužívá pro diplomatické účely, což jsou vlastně dnes všechny kromě čtyř,“ uvedl Kolář.

Návrhem se zabývalo ministerstvo zahraničí. Podle něj ale příprava takového zákona není v jeho kompetenci. Debata se proto přesunula na koaliční úroveň.

„To, co chce Kolář řešit, tedy ruské majetky v Česku, by se muselo vyřešit tím, že Rusku pošleme peníze za vyvlastnění, což by podle mě nebyl šťastný krok,“ poznamenal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

„Myšlenka je samozřejmě dobrá, zajímavá a živá. Ale není to věc, kterou bychom mohli řešit jen tady v České republice,“ soudí premiér Petr Fiala (ODS). Právě k celoevropskému řešení se kloní většina koalice i opozice.

„Byl bych velmi opatrný. Pokud to nebude celoevropské řešení, vystavujeme se tomu, že naše země bude tahaná po soudech, protože jsme udělali něco, co odporuje mezinárodnímu řádu,“ říká místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO).