Češi málo třídí plechovky. Řešením by mohlo být zálohování

Plechovky od nápojů jako výjimka z pravidla, že Češi dobře třídí. Do správného kontejneru se dostane jen asi čtvrtina plechovek, a ztrácí se tak cenný materiál. Podle ministerstva životního prostředí je toto důvod, proč plechovky a PET lahve zálohovat. Poslanci by se tím mohli zabývat na nadcházející schůzi.

„Je velká škoda, když materiál, který je do nekonečna recyklovatelný, skončí zahrabaný pod zemí na skládce nebo ve spalovně. Navíc i z ekonomických důvodů je to materiál, který má hodnotu,“ uvedl manažer udržitelnosti Plzeňského Prazdroje Ivan Tučník.

Hladík: Řešením je zálohový systém

Povinnost třídit kovy platí od roku 2015. Šedých kontejnerů je ale pořád relativně méně než těch ostatních a nejsou všude. Podle společnosti EKO-KOM to dříve ani nebylo potřeba, navíc se předpokládalo, že plechovky se podaří získat z domovního odpadu s pomocí dotřiďovacích linek. Ale těch zatím také moc nefunguje.

Plechovku jde hodit do víc než 180 tisíc kontejnerů – včetně těch na multikomoditní sběr, kam patří třeba spolu s plastem. „Do budoucna se ta síť bude ještě dále zahušťovat a chceme lidi motivovat, aby třídili, jako je tomu u skla nebo u plastů,“ avizovala mluvčí EKO-KOM Lucie Müllerová.

Podle ministra životního prostředí je ale řešením, jak vrátit materiál do oběhu, jen zálohový systém. „Evropa nemá žádné zásoby hliníku, to znamená, je to materiál, který sem proudí různě z afrického kontinentu nebo ze zemí třetího světa, a zároveň by se tady dal zpracovávat,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)

„Mohu vycházet v tuto chvíli ze stanoviska svazu měst a obcí. Ti jasně s tímto návrhem nesouhlasí, ale je jasné, že určitě se k tomu povede debata,“ uvedla senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Kromě plechovek se má zálohování týkat zmiňovaných PET lahví. Šéf resortu chce, aby sněmovna projednala návrh na prosincové schůzi.