Část Čechů si připlatí za solární panely

Některým majitelům solárních panelů v Česku stoupnou poplatky za proud. Týká se to části odběratelů společnosti Innogy, která od července zvyšuje poplatek pro nové zákazníky se solárními panely. Zdůvodňuje to nutností pokrýt vyšší náklady vzniklé provozem elektráren. S rozmachem fotovoltaik totiž stoupají i náklady dodavatelských firem, které musí dopředu odhadnout předpokládanou spotřebu zákazníků. Když se netrefí, musí rozdíl zaplatit. Solárních elektráren mezitím v Česku dál přibývá, zájem o ně ale u domácností upadává.

Naopak Pražská energetika o zvyšování poplatků za solární panely neuvažuje. ČEZ věc nechce komentovat. „Situaci kolem tohoto poplatku sledujeme, nicméně my v tuto chvíli nemáme důvod zpoplatňovat speciálně výrobce energie z fotovoltaických elektráren,“ dodává mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Zájem domácností opadá, u firem roste

Celkový počet fotovoltaických elektráren v Česku roste. Na střechách domácností je teď podle Solární asociace asi 164 tisíc elektráren, letos jich přibylo zhruba 22 tisíc. Firemních a pozemních fotovoltaik je něco přes 25 tisíc.

Zájem firem o solární panely se ale poslední dobou zvyšuje, kdežto u domácností zpomaluje. Dokládají to data od samotných prodejců solárních panelů. „Co do počtu (zakázek) jsou to domácnosti, ale co do instalovaného výkonu už možná 50 procent bude spadat pod firemní instalace,“ uvedl Marcus Jany, manažer obchodu SolidSun.



Stát na fotovoltaiku přispívá pomocí dotací z programu Nová zelená úsporám. Nejvíce elektráren, přes 38 tisíc, podpořily vládní dotace ve Středočeském kraji. Lidé o příspěvek hojně žádali také v Jihomoravském, Jihočeském nebo Moravskoslezském kraji. Nejmenší byl zájem o solární dotace na Karlovarsku.