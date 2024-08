Byl to šok, ale vnímal jsem to jako misi. Strava v nemocnicích se lepší, říká šéfkuchař

„Byl to šok. Já jsem to tam vnímal jako misi, něco změnit a řekl jsem si, že buď to dokážu, anebo půjdu pryč,“ vzpomíná Kratěna na začátky v nymburské nemocnici. Tam se do té doby vařilo jinak, hodně z instantních přísad. Podotkl, že vždy je to o vedení a pokud má zájem a vidí přidanou hodnotu, jde všechno.

„Určitě se to mění. Já vnímám, že v nemocnicích už jsou kuchaři, kteří mají zájem a to vedení je zaplatí,“ podotkl s tím, že strava v nemocnicích se lepší. Sám se podle svých slov snaží neustále vymýšlet nová jídla, případně speciality. Zmínil také, že někteří pacienti nejsou na taková jídla zvyklí a mohou je odmítat.