Koalice SPOLU, která má nejvíce zástupců v dosluhující vládě, by se po volbách mohla znovu rozdělit na jednotlivé strany, což naznačují někteří členové. Podle končícího premiéra Petra Fialy (ODS) je ale nejdřív potřeba výsledky vyhodnotit. Další fungování koalice ovšem politici řeší už od sečtení hlasů.
Budoucnost koalice SPOLU je po volbách nejistá
Po sobotní tiskové konferenci k výsledkům voleb se špičky koalice SPOLU přesunuly do sídla ODS. Zástupci ostatních stran po chvíli odjeli. „Určitě budeme mít jednání našich vedení, to je zcela logické. Budeme se na nich bavit a pak vás teprve budeme informovat,“ sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Lídři občanských demokratů nakonec jednali přes dvě hodiny. „Bavili jsme se o výsledcích voleb a na nějaké hodnocení určitě budeme mít prostor v dalších dnech,“ uvedl Fiala, který nebyl konkrétnější ani v neděli po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. „Musím vyhodnotit všechny osobní a politické souvislosti a podle toho se rozhodnu,“ řekl.
„Může se stát, že v celostátních hlavních parlamentních volbách si jednotlivé strany vyhodnotí, že už pro ně není výhoda kandidovat společně,“ nastínil místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).
ODS bude řešit i nové vedení
ODS bude rozhodovat nejen o setrvání v koalici SPOLU, ale i o novém vedení. Volební kongres by se měl oproti očekávání uskutečnit už v lednu.
„Já pevně stojím za Petrem Fialou jako předsedou, který provedl Českou republikou jako premiér vážnými krizemi a provedl ji dobře,“ odpověděl místopředseda strany Martin Kupka na otázku, zda se na kongresu bude chtít ucházet o post předsedy strany.
„SPOLU bylo vždy designováno na vítězství a na vládu. Já jsem vždy říkal, že bude složité najít platformu, na které by fungovalo v opozici. Bude to mnohem složitější než ve vládní koalici,“ domnívá se jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).
Podle Výborného není SPOLU projekt na jedny volby
V koalici se řeší i dopady kroužkování. Zejména lidovci totiž získali mandát na úkor výše postavených zástupců jiných stran. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného není koalice SPOLU projekt na jedny volby, někteří členové vedení ale předpokládají i změny.
„Je možné, že spolupráci budeme dělat v nějaké jiné formě, nebo formátu. Tohle bude určitě výsledkem jednání jak naší strany, tak i ODS a TOP 09,“ poznamenal místopředseda lidovců Eduard Hulicius. Špičky obou stran by se měly sejít v nadcházejícím týdnu – podobně jako širší vedení lidovců.