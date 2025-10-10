Představitelé KDU-ČSL oznamují závěry celostátní konference lidovců, která zhodnotila výsledky sněmovních voleb. Jednání předcházelo zasedání celostátního výboru strany. Lidovci kandidovali v letošních sněmovních volbách stejně jako před čtyřmi lety společně s ODS a TOP 09 v koalici SPOLU. Poslanecký mandát letos získalo šestnáct lidovců, předtím měl sněmovní klub KDU-ČSL 22 členů. V roce 2017, kdy lidovci kandidovali samostatně, získali jen deset mandátů.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný v neděli po volbách uvedl, že projekt koalice SPOLU je stále smysluplný a spolupráce funguje i na komunální úrovni. „My jsme přesvědčeni o tom, že ten projekt (koalice SPOLU), tak jak tady skutečně přinesl čtyři roky stabilního vládnutí, jasného směřování České republiky, tak má svoji hodnotu. Má svoji hodnotu i směrem k senátním volbám v příštím roce, které budou velmi důležité,“ řekl.
Ne všichni lidovci však jeho názor sdílejí. Nově zvolený jihočeský poslanec za KDU-ČSL a bývalý náměstek hejtmana František Talíř se domnívá, že koalice SPOLU se v opozici rozpadne. Každá strana se podle něj soustředí na prosazování vlastních priorit.
Senátor, starosta Vsetína a bývalý hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) po volbách prohlásil, že lidovci se podle něj ve vládě ztotožňovali s různými názory. „Bohužel i s těmi špatnými rozhodnutími (premiéra) Petra Fialy (ODS) a s tím jeho špatným řízením,“ uvedl. Zaměřit by se měli na prosazování skutečně lidoveckého programu, který podle Čunka z větší části opustili.