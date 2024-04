Bradáčová převzala dozor nad prověřováním Podnikatelské družstevní záložny, píší Lidové noviny

„Na základě předchozího vykonaného dohledu si Vrchní státní zastupitelství v Praze vyžádalo od Městského státního zastupitelství v Praze spisový materiál, u něhož není zcela vyloučeno, že by mohl mít souvislost s Podnikatelskou družstevní záložnou, ale rovněž také mít žádnou souvislost nemusí, což je třeba teprve řádně prověřit,“ sdělil listu David Ešner z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Podrobnosti, pro jaké možné trestné činy se prověřování vede, nepřidal.

Podnikatelská družstevní záložna je podle ČNB velmi malou úvěrovou instituci, jejíž bilanční suma je nižší než 150 milionů korun. Provázanost s jinými účastníky finančního systému je zanedbatelná, a tak selhání nemá dopad na stabilitu českého finančního trhu, informovala centrální banka. Pražská družstevní záložna se do konce řízení s ČNB k možnému odebrání licence nechce vyjadřovat, píšou Lidové noviny.

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl, současný premiér Fiala. Na běžném účtu měl uloženo 950 tisíc korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.