Armáda se musí změnit a zvětšit, shodují se odborníci. K návratu vojny v původní podobě jsou skeptičtí

Úterní slova náčelníka armádního generálního štábu Karla Řehky o nedostatku lidí v armádě vyvolala diskusi o budoucí podobě armády, ale i spekulace, zda by nebylo vhodné obnovit základní vojenskou službu. On sám však odmítl, že by se o něčem takovém diskutovalo. Obnovení vojny nepovažují dvacet let po jejím zrušení za reálné ani další vojenští experti. Míní však, že se armáda musí reorganizovat a zřejmě i zvětšit. České vojsko a jeho personální síla byly tématem 90‘ ČT24.

„Naše armáda nebyla založena na tom, že by měla bránit teritorium. (…) Byla záměrně vyvíjena s tím, že se měla účastnit zahraničních misí. Na to nepotřebujete obrovské počty vojáků, ale spíše špičkové specialisty. Z mnoha misí jsme si odnesli jako armáda i dobré jméno,“ shrnul Řepa. Byl to podle něj důsledek vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.

Bývalý člen aktivních záloh a filmový režisér a producent Václav Marhoul míní, že i kdyby nakonec padlo rozhodnutí o obnově plošných odvodů, nemohli by vojáci začít odvádět osmnáctileté chlapce a dívky bezprostředně. „Mohlo by trvat pět, sedm, osm let, než by se to zavedlo,“ odhadl.

Zastáncem povinné vojny ovšem není. Že by bylo možné obnovit armádní službu v někdejší podobě, si nemyslí ani Řehka. Poukázal, že na něco takového armáda ani není připravena – součástí základní vojenské služby byly pravidelné odvody, pro odvedené pak musela armáda na rok zajistit zázemí. Podle Šedivého by navíc pro ovládnutí moderních zbraňových systémů vojna, která by trvala rok nebo i dva, nestačila.

Je ovšem přesvědčen, že by armáda mohla najít způsoby, jak do svých řad přivést více dobrovolných zájemců o službu. Míní, že to nemusí být nijak nákladné. Inspiraci je podle Marhoula možné hledat třeba v Německu. „Nechal bych se inspirovat tím, co vytvořil asi před dvanácti lety Bundeswehr, který vytvořil obrovsky úspěšný youtubový kanál, který sledoval dvanáct vojenských rekrutů. Bylo to pět minut denně vždy v pět hodin odpoledne. Setkalo se to s obrovským úspěchem,“ popsal.

Od Josefa II. po Jaroslava Tvrdíka

Povinná vojenská služba se v českých zemích (a v celém tehdejším Rakousku) poprvé objevila už v josefínské době, zprvu skončili odvedení muži v armádě na celý život, i když v době míru bylo možné odejít na dlouhodobu dovolenou.

První změna přišla v době napoleonských válek. „Rakouská monarchie zaváděla službu pro pěchotu 10 let, pro kavalérii 12, pro dělostřelce 14 let,“ přiblížil Tomáš Řepa. Postupně se délka služby zkracovala a po vzniku první republiky byla zprvu uzákoněna jako čtrnáctiměsíční.

„Zjistilo se, že to nedostačuje. Pak bylo politické hašteření, jak to bude dál. Přešlo se k osmnáctiměsíční prezenční službě, až nakonec v situaci značného ohrožení státu – potom, co přichází Adolf Hitler k moci v Německu – jsme na dvou letech. S tím Československo dokráčelo ke konci své meziválečné existence, byť byly i úvahy o tom, že bude tříletá prezenční služba,“ uvedl Řepa.