Armáda cílí na středoškoláky, na cvičení budou střílet i házet granátem

Představení armády mladým

Pilotní projekt má podle zástupce náčelníka generálního štábu Pavla Lipky oslovit nejmladší generaci a představit jí armádu zatím netradičním způsobem. Zkušenosti z letošního ročníku kurzu zároveň poslouží k přípravě dalšího cvičení na příští rok. „To by mělo pokrýt zatím vysoký zájem a být organizováno u více jednotek Armády ČR,“ uvedl.

Češi se mohou do obrany země zapojit několika způsoby – stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Nejnovější formou je takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik. Na dobrovolné vojenské cvičení se loni podle armády přihlásilo více než tři sta zájemců, letos za první půlrok přes čtyři stovky.