Agrofert koupil firmu, která má v Rotterdamu terminál čpavku


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V., která vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě. Agrofert o tom informoval na svém webu. Čpavek je důležitou surovinou při výrobě hnojiv.

Podnik OCI Ammonia Holding B.V. je součástí společnosti OCI Global, která je podle Agrofertu předním výrobcem a distributorem dusíkatých produktů. „Uzavření transakce se očekává v prvním pololetí roku 2026 a je podmíněno schválením ze strany příslušných soutěžních úřadů, dokončením dalších obvyklých transakčních kroků a získáním souhlasu akcionářů OCI N.V. na mimořádné valné hromadě,“ sdělil Agrofert. Holding o sobě uvádí, že je druhým největším výrobcem dusíkatých hnojiv v Evropě.

Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či v chemickém průmyslu. Loni meziročně zvýšil zisk o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun, informoval dříve holding v tiskové zprávě.

Babiš dostal podle přiznání od svých firem přes 477 milionů, píší Seznam Zprávy
Šéf ANO Andrej Babiš

Do holdingu Agrofert, který sdružuje zhruba dvě stě firem v Česku i v zahraničí, patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo také potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v Česku zhruba 18 tisíc.

Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu. V únoru 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V říjnu téhož roku ANO vyhrálo sněmovní volby a Babiš se pak stal premiérem. Po následujících volbách v roce 2021 skončilo ANO v opozici a Babiš byl řadovým poslancem. Právě proto mohl v roce 2024 rozpustit svěřenský fond AB private trust I a převzít zhruba devadesát procent Agrofertu. Druhý ze svěřenských fondů mu vydal zhruba deset procent akcií firmy v říjnu 2025.

