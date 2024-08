Advokátům od ledna vzrostou odměny

Advokátům se od 1. ledna příštího roku zvýší odměny. Příslušnou vyhlášku – takzvaný advokátní tarif – podepsal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Informoval o tom jeho úřad, podle nějž novela zároveň zlepší přístup lidí k právní pomoci, a to zejména u obětí, které potřebují právní zastoupení. Před rozesláním návrhu do připomínkového řízení ministerstvo odhadovalo, že změny si ročně vyžádají o 629 milionů korun navíc ze státního rozpočtu.

„Tento krok je nezbytný a správný. Mnohé položky advokátního tarifu nebyly aktualizovány více než deset let, což vedlo k disproporci mezi odměnami advokátů a provozními náklady. Právo na právní zastoupení je ústavním právem. Pokud by nedošlo k úpravě advokátního tarifu, byl by výkon tohoto práva v praxi ohrožen,“ vzkázal Blažek, který je původní profesí rovněž advokát. Valorizace odměn má podle úřadu přispět k zajištění potřebné sítě advokátů i v oblastech, kde žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.

Ministerstvo už dříve uvedlo, že odměny advokátů se naposledy významněji zvedaly v roce 2006 a 2013. Stát naopak odměny advokátů snižoval – původně kvůli úsporám po povodních v roce 1997, později kvůli obecné úspoře výdajů ze státního rozpočtu.