Objevené germánské sídliště na Hradecku je výjimečné, tvořily ho dvorce i ulice

Ještě blíže k toku Bystřice zdokumentovali archeologové neolitická sídliště z období kultur s lineární keramikou datované do období 5500 až 5000 před naším letopočtem a z období lengyelské kultury datované okolo roku 4000 před naším letopočtem. Podařilo se odkrýt nejméně dva dlouhé domy typické pro tato období.

Podle něj mohlo jít o obchodně-výrobní a správní centrum širší oblasti nadřazené běžnému zemědělskému osídlení. „Lze rozpoznat i ulice mezi dvorci. Do urbanismu tohoto sídliště se mohl promítnout vliv římských provincií. Sídliště nebylo opevněné ani jinak ohrazené. V době Keltů, která tomuto období předchází, bychom o tomto typu sídliště mohli hovořit jako o emporiu, tedy o neopevněném místě, kde se soustřeďoval obchod, náboženský život i správa,“ řekl Novák.

„Díky stavbě dálnice bylo odkryto jedno z nejrozsáhlejších komplexně prozkoumaných osídlení z doby římské ve východních Čechách. Jde o několik různě rozlehlých pravoúhlých areálů, každý tvoří několik budov. V některých jsou i pece, jejichž původní funkci snad ukážou výsledky analýz. Zdejší obyvatelé se zřejmě věnovali i železářství. Odlišit jednotlivé dvorce bude při tak husté zástavbě složité. Může jich být až ke dvěma desítkám. Jeden nad nimi dominuje většími rozměry. Šlo většinou o nadzemní stavby, které se respektovaly, to znamená existovaly současně,“ uvedl Novák.

Na výzkumu v trase budoucí D35 mezi Hořicemi a Sadovou se podíleli kromě archeologů z hradeckého MVČ jejich kolegové z Univerzity Hradec Králové (UHK), společnosti Archaia, jičínského muzea, Archeologického centra Olomouc a archeologové ze Slovinska. Výzkum nyní začíná na dalším úseku D35 mezi Sadovou a Hradcem Králové.

Při stavbě dálnic se odkryje obrovské množství půdy a to je pro archeology příležitost podívat se do míst, která by jinak nezkoumali. Dálnice navíc často vedou trasami, které byly vhodné pro cestování vždy díky své poloze v krajině, takže vědci při tomto výzkumu nezřídka narazí na důležité objevy.