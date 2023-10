Sníh bude do konce století zřejmě bělejší. Má ho být ale méně, popisuje studie

Svět se od začátku průmyslové revoluce stále více otepluje a v posledních desítkách let nabralo tempo těchto změn na rychlosti. Má to spoustu dopadů, z nichž některé jsou dobře známé, jiné ale méně. Vědci teď v odborném časopise Nature Communications popsali, co klimatické změny způsobené lidskou činností udělají do konce tohoto století se sněhem.

Na množství sněhu má vliv obrovské množství faktorů. Je to nejen teplota, ale také množství srážek, velikost a tvar sněhových vloček, ale dokonce je i silný vliv znečištění.

Vědci z Pacific Northwest National Laboratory, která spadá pod americké ministerstvo energetiky, prozkoumali trendy, jak se vyvíjí sněhová pokrývka ve vysokých pohořích na severní polokouli mezi roky 1995 a 2014. Na základě takto získaných trendů pak vytvořili model, který se pokouší dohlédnout do konce století a předpovědět, jak to bude na severní polokouli se sněhem. Vypracovali rovnou dva výsledky, a to podle dvou scénářů: jeden předpokládá, že se lidstvu podaří snížit spotřeba fosilních paliv, druhý tomu nevěří.

Vliv černého uhlíku

Když člověk nesníží spotřebu fosilních paliv, svět se podle jednoho scénáře oteplí a úbytek sněhové pokrývky se zvýší až o 58 procent ve srovnání se současností. V optimistickém scénáři, kdy dostaneme emise pod kontrolu, dojde k menšímu globálnímu oteplování a také menšímu úbytku sněhové pokrývky. V tomto případě vědci odhadli úbytek sněhové pokrývky zhruba o patnáct procent ve srovnání se současnou úrovní.