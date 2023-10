Sedmina lidí je závislá na průmyslově zpracovaném jídle. Má to závažné důsledky, varuje metastudie

Závislost na průmyslově zpracovaných potravinách se projevuje podobně jako ta na alkoholu, nikotinu nebo například kokainu, řekla deníku The Guardian hlavní autorka studie Ashley Gearhardtová z Univerzity v Michiganu. Zahrnuje příznaky jako nadužívání, ztrátu kontroly při konzumaci nebo to, že člověk pokračuje v jídle, i když si uvědomuje negativní následky.

Pokud se u člověka projevily alespoň dva tyto symptomy během uplynulého roku společně s tím, že má závažné potíže nebo pociťuje závažnou psychickou nepohodu, tak je to podle Gearhardtové považováno za závislost na jídle. Uvádí to metastudie zveřejněná v odborném časopise The British Medical Journal, jejíž autoři a autorky analyzovali 281 odborných studií ze 36 různých zemí.