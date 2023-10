Umělé inteligence spotřebují až dvakrát tolik energie co Česko, varuje výzkum

Odvětví umělé inteligence (AI) by mohlo do roku 2027 spotřebovávat tolik energie jako země velikosti Nizozemska, varuje nová studie nizozemského vědce z univerzity v Amsterdamu, na kterou upozornil zpravodajský web BBC. S ohledem na loňskou spotřebu elektřiny v Česku je odhad spotřeby odvětví AI více než dvojnásobný, pokud se vezme do úvahy horní hranice prognózy.