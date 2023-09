Lék, který má pomoci nemocnému Martinovi, je zázrak moderní vědy. Zavádí se přímo do mozku

Efekt by měl být dlouhodobý. Léčba je natolik nová, že jsou zatím jen pětileté výsledky, ty ale naznačují, že by měl výsledek vydržet a nemělo by být zapotřebí dalšího zákroku.

Britští lékaři zase loni v červenci použili genovou terapii pro léčbu lidí postižených hemofilií B, když napravili vadné geny, kvůli kterým mají tito lidé poruchu srážlivosti krve.

V prosinci představili lékaři v Británii využití genové terapie pro inovativní léčbu leukémie. Při experimentální léčbě zasáhli do DNA nemocné dívky. Vzali T-lymfocyty, které mají na starosti buněčnou imunitu, od zdravého dárce a „naučili“ je pomáhat dívčinu tělu.

Podle profesora Pavla Krška, který je předsedou Společnosti dětské neurologie, se díky těmto změnám ve vývoji léčiv medicína v současné době ocitla ve zlomovém momentě. „Je možné teď léčit dosud nepředstavitelná fatální onemocnění. To znamená nemoci na genetickém podkladu, která mají nesmírně špatnou prognózu,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi. „Můžeme teď opravdu léčit příčiny té nemoci, ne už jenom její následky.“

Etické i finanční otázky

V současnosti se genová terapie využívá stále spíše vzácně. Důvodem jsou přetrvávající diskuse o její bezpečnosti, obavy z nežádoucí imunitní reakce lidského organismu i nákladnost léčby. Například skupina předních světových expertů letos na jaře varovala, že příští generace pokročilých genových terapií vyvolává závažné lékařské a etické otázky. Jedním z největších rizik nástrojů pro úpravu genů je to, že lidé, kteří by z léčby měli největší prospěch, k ní nebudou mít přístup.

Léky založené na nástrojích pro genetické úpravy začnou do konce desetiletí měnit léčbu poruch krve, onemocnění postihujících srdce, oči a svaly, a možná dokonce neurodegenerativních nemocí, ale kvůli ceně budou pro mnoho lidí nedostupné.

Někteří experti ale věří tomu, že úprava genů by mohla být v příštích deseti až dvaceti letech dost bezpečná na to, aby ji bylo možné vyzkoušet na lidských embryích. Podle genového terapeuta Luigiho Naldiniho, by to ale „technicky“ mohlo jít už do pěti let. Cílem takových postupů by bylo zabránit zničujícím dědičným chorobám, včetně těch, které jsou smrtelné v prvních pěti letech života.