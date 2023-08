Předpovědi počasí se za poslední roky extrémně zlepšily. Druhý den odhadnou správně na 97 procent

V případě celosvětově nejpřesnějšího globálního modelu Evropského předpovědního centra (ECMWF) se predikce na tři dny dopředu zlepšila asi z osmdesáti procent před čtyřiceti lety na více než 98,5 procent v současnosti, u pětidenní je to zlepšení z šedesáti na 92 procent, a u sedmidenní dokonce ze čtyřiceti téměř na osmdesát procent.

Předvídat dění ve vyšších hladinách je ale obecně jednodušší než u země, kde se uplatňuje vliv tření o povrch a řada jevů je mnohem komplikovanějších a ovlivněných lokálními zvláštnostmi. Přesto i zde došlo k výraznému zlepšení a u většiny prvků úspěšnost na následující den přesahuje devadesát procent.

Některé jevy se stále spolehlivě předvídat nedají

A co stojí za tak výrazným zlepšením přesnosti? Je to celá řada faktorů, které lze rozdělit do tří skupin. Jednak je to lepší a mnohem rozsáhlejší systém pozorování atmosféry, kde zásadní roli hrají meteorologické družice. Právě ony mimochodem mohou i za dramatické zlepšení předpovědí pro jižní polokouli na přelomu století.

Dále jsou to lepší a mnohem rychlejší numerické modely, které jsou provozovány na nejvýkonnějších superpočítačích. A konečně i zlepšení metod takzvané asimilace dat, která se – velmi zjednodušeně řečeno – snaží využít co největšího množství pozorovaných dat z rozličných zdrojů k co nejpřesnějšímu popisu stavu atmosféry, ze kterého se potom vychází při dalším výpočtu.

A všemi třemi skupinami faktorů se vine i pomyslná linie prohlubujících se znalostí o fungování naší atmosféry a počasí.

I přes toto výrazné zlepšení však stále zůstávají jevy, u nichž je předpověď zatížena větší chybou, než by si meteorologové přáli. Například vznik a vývoj nízké oblačnosti a mlh. A jsou jevy, jejichž predikce je téměř nemožná – například určení konkrétního místa úderu tornáda před jeho vlastním vznikem.

I zde se ale meteorologové snaží o další zlepšení a zpřesnění, a to zejména kvůli ochraně lidských životů a zdraví. Důležitá je samozřejmě otázka možné eliminace nepříznivých dopadů počasí do různých oblastí života, kde úspěšné prognózy ve finále představují obrovské finanční úspory.