Všechny civilizace měly náboženství a zázraky. Nový výzkum hledal příčinu

Náboženství podle celé řady vědeckých výzkumů pomáhá lidem zaplnit mezery v jejich poznání. Mezinárodní vědecký tým se teď podíval na to, jaký druh mezer náboženství zaplňuje nejčastěji.

Zkoumali to pět let. Využili při tom údaje z etnografických výzkumů z celého světa a celé známé historie lidstva – analyzovali záznamy celkem 114 různých společností. „Zjistili jsme, že společnosti mají v drtivé většině případů nadpřirozenou víru, která se týká spíše přírodních než společenských jevů,“ popsali vědci v článku na webu The Conversation. Výzkum byl publikován v žurnále Nature Human Behaviour.

Tyto výsledky se objevovaly u všech zkoumaných společností, ať se od sebe lišily jinak sebevíce. Stejné pravidlo fungovalo u kočovných skupin lovců a sběračů v Africe jakou jsou ǃKungové, přes rybářské společnosti z tichomořských ostrovů (například lidé z Trobriandových ostrovů) až po velké „komplexní“ společnosti s moderní technologií a písemnými záznamy.