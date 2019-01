Jsme nástroji sobeckých genů. Můžeme ale rebelovat, říká biolog Dawkins

Od společného prvopočátku všeho života až po současnou rozmanitost a různorodost se jeho vývoj řídí dědičností, bojem o přežití a přirozeným výběrem. Principy evoluce popsal jako první Charles Darwin ve spisu O původu druhů z roku 1859. Za 150 let ji vědci několikrát upřesnili. „Charles Darwin byl extrémně předvídavý, byl sto let před svou dobou. Téměř všechno napsal správně, až na genetiku. V Darwinových dobách se genetika považovala za jakési smíchávání dědičné informace otcovské a mateřské tekutiny. Kdyby tomu tak bylo, každá generace by byla úplně stejná jako předchozí. Všichni by byli různé uniformní odstíny šedi svých rodičů. To se neděje,“ popisuje Richard Dawkins limity Darwinových úvah.