Můj otec mohl použít jed. Jsem rád, že to neudělal, říká syn špionážního pilota Powerse

Ve filmu Most špionů americký právník James Donovan, kterého ztvárnil Tom Hanks, označil vašeho otce po návratu domů za jednoho z nejnenáviděnějších mužů v Americe. Jak to vidíte vy?

Když byl můj otec sestřelen, objevila se spousta dezinformací, falešných zpráv té doby – že přeběhl k Sovětům, že schválně přistál s nepoškozeným letadlem, že úplně všechno vyzradil, že spolupracoval s nepřítelem, což byly všechno nepravdy nebo přímo lži.

Takže stran mého otce v tom období hned po sestřelení a po návratu domů v šedesátých letech existoval u některých Američanů, ne u všech, názor, že to nebyl úplný hrdina. Po více než padesáti letech se to podařilo napravit. Americká vláda udělila mému otci posmrtně v roce 2000 medaili válečného zajatce a v roce 2012 Stříbrnou hvězdu a pomohla uvést jeho odkaz na pravou míru. Rodina je tím velmi poctěna a přijímáme s pokorou, že to vláda udělala.

Existují ještě nějaké záhady týkající se letu nebo nezodpovězené otázky?

Vždycky budou nějaké nezodpovězené otázky, ale jsem si jistý, že to, co jsem za posledních 30 let ve výzkumu udělal, dokládá, co se skutečně odehrálo. Své pátrání jsem zdokumentoval v knize Spy Pilot: Francis Gary Powers a U-2 a kontroverzní odkaz studené války.

Takže byl zajat, byl vyslýchán, byl uvězněn. A pak začal monstrproces. Měl možnost alespoň chvíli mluvit se svými rodiči?

Poté, co 20. srpna 1960 skončil soudní proces, v němž byl odsouzen k deseti letům vězení, se mohli setkat. Můj táta se mohl setkat se svými rodiči a se svou první ženou, hodinu s rodiči, hodinu se svou ženou „o samotě“, aby si promluvili, protože ho měli odvést do vězení.

„Stál tam s krátkým sestřihem, bázlivý, prostý a docela zdvořilý muž uprostřed aparátu sovětského práva a věděl, že je, jak sám říkal, příčinou mnoha problémů.“ Takto ho popsal zpravodaj BBC, který u soudu byl. Měl strach?

Hmm. Strach… Otec měl obavy. Byl nervózní. Nevěděl, co má čekat. Jistě, mohu říci, že se pravděpodobně bál neznámého, protože nevěděl, co ho čeká. Když byl sestřelen, uvězněn a vyslýchán, myslel si, že bude zastřelen. Že bude po procesu popraven. Když se tak nestalo, vzpomínám si, jak mi říkal: Páni, nedostal jsem trest smrti, ale teď mám deset let v sovětském vězení.

Jak popisoval vězení?

Vězení, ve kterém byl nejdřív, byla Ljublaynka, vězení v centrále KGB. Tam probíhaly výslechy. Pak byl odsouzen a zamířil do Vladimiru, kde si odseděl 18 měsíců. V cele, která měla asi 2,5 na 4 metry byly dvě postele, záchod a umyvadlo a zrcadlo. Vše bylo velmi primitivní. V zimě velmi chladno, v létě velmi horko, velmi málo masa, velmi špatné jídlo a strava obecně. Během pobytu ve vězení můj otec zhubl o 12 až 15 kilogramů a jeho duševní stav se velmi zhoršil.

Nakonec ale strávil za mřížemi necelé dva roky. Sověti ho vyměnili za jejich plukovníka Rudolfa Abela, slavnou výměnu ukazuje třeba film Most špionů. Jak přesné je vyobrazení té výměny ve filmu?

Ty hlavní rysy filmu jsou historicky přesné. Přesně zobrazuje období studené války, incident s U-2, to, jak byla Amerika nervózní z možného sovětského jaderného útoku, jak to lidé prožívali, jaké bylo mezi našimi zeměmi napětí. Tyto hlavní rysy doby jsou vylíčené přesně, ale je to Hollywood.

Detaily jednotlivých scén přesné nejsou, takže i když celkový obraz přesný je, jen lidé na mostě vědí, jak to tam proběhlo. Spielberg, režisér, stejně jako scenáristé a lidé, kteří dávali dohromady dialogy, proto museli hercům jejich repliky vymyslet. A tato slova přesná nejsou.

Jak se váš otec cítil v posledních sekundách, když věděl, že svoboda je jen pár desítek metrů nebo pár desítek sekund daleko?

Můj otec mi to říkal už jako dítěti. Ptal jsem se ho: Tati, jaké to bylo na tom mostě? A on říkal: No, byla zima, tma, mlha, chodily tam hlídky s německými ovčáky, byl tam žiletkový drát… víš, to bylo prostě jak ze špionážního románu.

A pak mi táta říkal, že se rozhodl, že kdyby se něco zvrtlo, něco nevyšlo, kdyby mu Sověti řekli, že s nimi jde zpátky do vězení, tak se dá na útěk. Skočil by do řeky Havoly a snažil by se plavat a dostat se na svobodu. Tak zoufale se chtěl dostat ze sovětského vězení, že by v ten den udělal cokoli, aby se tam už nemusel vrátit.