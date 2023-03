Velký třesk mohl mít svůj stín. Při neviditelné explozi vznikla temná hmota, říká nová hypotéza

Normální hmota, která tvoří vše, co známe, se formovala právě v tomto mladém vesmíru z atomů. Vesmír byl tehdy velmi horký a velmi hustý. Ale jak se rozpínal a současně ochlazoval, tyto atomy se začaly spojovat do organizovanějších celků – hvězd a galaxií. A teprve tehdy se na scéně měla objevit temná hmota (a možná i temná energie).

Fyzika dosud předpokládala, že temná hmota (a temná energie) jsou součástí našeho kosmu, takže vznikly ve stejném okamžiku jako jeho zbytek. Jenže to ve skutečnosti není vůbec nutné – temná hmota jako by se vyskytovala „vedle“ našeho světa, s jejíž hmotou neinteraguje. Vědci proto teď přišli s novou hypotézou: Co když temná hmota a temná energie vznikly v jiný čas při „stínovém velkém třesku“, až několik dní po vzniku vesmíru?

Temná hmota podle autorů nové hypotézy mohla při temném třesku vzniknout více způsoby, sami se soustředili na jeden z nich, který jim připadá nejpravděpodobnější. Původní velký třesk v podstatě kromě toho, že vytvořil zárodky běžné hmoty, vytvořil také temné kvantové pole, které se ale okamžitě nerozpadlo.

Jak dny v počátcích vesmíru ubíhaly, pravidelná hmota se ochlazovala na atomy, což je proces známý jako nukleosyntéza při velkém třesku. Pak se ale toto temné kvantové pole přece jen rozpadlo a změnilo svůj stav, což vyvolalo temný velký třesk, který vytvořil temnou hmotu.

Chybějící důkazy o chybějící hmotě

„Neexistuje žádný skutečný důvod pro společný původ viditelné a temné hmoty, kromě jednoduchosti. Zatímco přítomnost fotonů a baryonů ve velmi rané době je dobře prokázána úspěšnou teorií, neexistují žádné sondy, které by prozkoumávaly temnou hmotu před dobou, kdy se začal projevovat vliv temné hmoty na první struktury v kosmu,“ uvádí experti ve své studii.

Jedním z nejzajímavějších důsledků temného velkého třesku podle této nové práce je, že by zanechal stopy, které by mohly být zachytitelné moderními přístroji. Muselo jít o obří událost, která vyvolala gravitační vlny – masivní vlnění v časoprostoru. Autoři navrhují, že tyto vlny by se daly pozorovat u ultrahustých hvězd známých jako pulsary. A dokonce se to možné už brzy stane.