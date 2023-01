První vakcína proti RS viru ukázala v testech velmi dobré výsledky

Studie také ukázala, že s vakcínou nejsou spojené žádné zdravotní problémy – nejčastěji šlo o běžné trable hlavně v místě vpichu. To znamená mírná bolest, únava nebo bolest hlavy. Vážnější problémy se objevily jen u čtyř procent případů, ale vyskytly se také u 2,8 procenta těch, kdo dostali pouze placebo.

Přes dostatečné výsledky bude studie dále pokračovat. Další fáze se budou zaměřovat na analýzy účinnosti, zejména na to, jak dobře je vakcína schopná předcházet vážnému průběhu nemoci. Zatím látku vědci testovali jenom na dospělých.

„Výsledky představují důležitý krok vpřed v prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených RS viry u dospělých ve věku od 60 let. Tyto údaje jsou povzbudivé a představují po vakcíně Spikevax, naší vakcíně proti covidu, už druhou ukázku pozitivních výsledků studií fáze tři z naší platformy mRNA vakcín proti infekčním onemocněním,“ uvedl Stéphane Bancel, generální ředitel společnosti Moderna.

RS viry jsou riziko pro malé děti i seniory

Respirační syncyciální virus (RSV; někdy psáno i ve tvaru „syncytiální“) způsobuje infekce dýchacích cest. Jedná se o velmi rozšířený virus, kterým se nakazí většina dětí do dvou let věku. Infekce RSV je vysoce nakažlivá a může se rychle šířit drobnými kapénkami vzduchem, když nakažený člověk kýchne nebo zakašle. Šíří se také přímým přenosem (například polibkem infikovaného člověka) nebo prostřednictvím kontaminovaných předmětů (například z kliky u dveří a následného dotyku tváře bez předchozího umytí rukou).

U starších dětí a dospělých onemocnění probíhá mírně – nejčastěji v podobě rýmy s typickým častým smrkáním a kašlem, obvykle se přidávají další příznaky rýmy, jako je nechutenství a zvýšená teplota.

Problém je, že u dětí do tří let nebo u seniorů může probíhat onemocnění mnohem závažněji a může přerůst až v pneumonii. U malých dětí je obvyklý zánět středního ucha. Nejzávažnější bývá u nedonošených dětí a dětí do jednoho roku, u nichž se přidávají potíže při kojení a krmení způsobené ucpaným nosem a zvýšenou zátěží při dýchání.

Bez správné péče to může vést k dehydrataci a letargii – více než padesát procent malých dětí s touto infekcí musí být léčeno na jednotce intenzivní péče. Ohroženy jsou zejména děti s vrozeným onemocněním srdce a plic, s neuromuskulárním postižením a poruchami imunity. Závažně může onemocnění probíhat i u dospělých s onemocněním srdce, plic a poruchami imunity.