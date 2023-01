Pro uživatele sociálních sítí je šíření fake news jako droga, ukazuje studie

Viníkem je podle nové studie vydané časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences samotná struktura sociálních sítí, tedy místa, kde mají dezinformace a nepravdivé zprávy největší rozšíření.

Šiřitelé dezinformací nejsou nutně hloupí ani nevzdělaní, vyvracejí autoři práce rozšířený mýtus. Ani jim nechybí dostatečné schopnosti kritického myšlení potřebné k rozeznání pravdy od lži. A ani jejich úsudek příliš nezkresluje jejich silné politické přesvědčení.