Vědci se podívali do mozku lidí trpících migrénou. Našli tam klíč k pochopení bolesti

Zvětšené perivaskulární prostory jsou spojovány také s dalšími neurologickými onemocněními, jako je například demence. Je to ale poprvé, co byly takové změny identifikovány v této konkrétní oblasti mozku u osob trpících migrénou. Zároveň upozorňují, že důsledky toho, co zjistili, jsou zatím nejisté.

Některé studie už naznačovaly možnou souvislost mezi bolestmi hlavy a těmito zvětšenými prostory, ale řada jiných nic takového nepotvrdila. A není také jasné, proč by se měly u nemocných objevovat. Vědci spekulují, že by mohly představovat poruchu mozkového glymfatického systému, který využívá perivaskulární kanály k odplavování odpadních látek z mozku. I kdyby tato hypotéza byla pravdivá, není jasné, jestli se tyto rozšířené prostory objevují v důsledku migrény, anebo jestli hrají roli při jejím vzniku.

Na lék je brzy

Autoři varují před předčasným nadšením – jde zatím pouze o primární výzkum, který se snaží popsat, co se vůbec v hlavě děje. Cesta k možnému léku může trvat další desítky let, ale tato studie by mohla být prvním krokem na této dlouhé cestě.

„Výsledky naší studie by mohly inspirovat rozsáhlejší výzkumy, které by pokračovaly ve zkoumání toho, jak změny v mikroskopických cévách a zásobování mozku krví přispívají k různým typům migrény,“ řekl Xu. „Nakonec by nám to mohlo pomoci vyvinout nové, personalizované způsoby diagnostiky a léčby migrény.“

Co je migréna

Migréna není jen bolestí hlavy, to by bylo velkým podceněním této choroby. Je to bolest silná a ochromující, pacienti při atace sotva dokážou něco dělat. „Prostě nechcete nic jiného než zalézt někam do temna, do ticha a přežít to,“ popsala ji jedna z pacientek. Patří mezi nejčastější zdravotní problémy, jimiž moderní lidé trpí – jen v České republice trápí přes milion osob.

Této bolesti často předcházejí nebo ji doprovází další příznaky, jako je nevolnost, únava a různé smyslové poruchy známé jako aura, které mohou zahrnovat vidění jasných světelných bodů, zvonění v uších nebo necitlivost a brnění po celém těle. Tyto příhody obvykle trvají jenom několik hodin, ale někdy mohou přetrvávat několik dní až týden.