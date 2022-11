Vědci lidem poprvé podali transfuzi krve vypěstované v laboratoři

„V budoucnu chceme vyrábět co největší množství krve, takže moje vize je pokoj plný strojů, které ji budou nepřetržitě vyrábět z běžné darované krve,“ řekl Toye.

Klinické studie, která chce krev otestovat nejméně na deseti zdravých dobrovolnících, se zatím zúčastnili dva lidé. Všichni účastníci výzkumu dostanou dvě dávky pěti až deseti mililitrů krve – jednu darovanou a jednu vyrobenou v laboratoři – s odstupem nejméně čtyř měsíců.

Vědci do krve přidali malé množství radioaktivní látky, která se běžně používá při jiných lékařských zákrocích, aby viděli, jak dlouho zůstane v těle. Doufají, že krev vypěstovaná v laboratoři bude účinnější než ta normální.

Červené krvinky obvykle vydrží přibližně 120 dní, než je potřeba je vyměnit. Typická darovaná krev obsahuje směs mladých a starých červených krvinek, zatímco krev vypěstovaná v laboratoři je všechna čerstvě vyrobená, takže by měla vydržet celých 120 dní. Výzkumníci předpokládají, že by to mohlo umožnit kratší a méně časté transfuze.

Výzkum čelí finančním i technologickým problémům. Podle vědců není jasné, kolik bude pěstování krve v laboratoři stát. Dalším problémem je skutečnost, že kmenové buňky používané k pěstování červených krvinek se časem vyčerpají, což omezuje množství krve, které lze vyrobit.