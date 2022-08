Země zažila nejkratší den v historii, potvrdili vědci

A také rok 2022 zatím vypadá jako rekordní. 29. červen totiž nebyl jediným dnem, který utekl neobvykle rychle. Dne 26. července dosáhla planeta půlnoci o 1,50 milisekundy dříve, než se čekalo. A pokud se bude planeta otáčet stále rychleji, může tento rekord v blízké budoucnosti opět brzy padnout.

Co se děje?

Proč se rotace Země zrychluje? Astronomové na tuto otázku stále nemají odpověď, ale mají několik teorií. Na nadcházejícím výročním zasedání Asijsko-oceánské geovědní společnosti by astronomové měli diskutovat o tomto zkracování délky dne a o tom, jak souvisí s jevem zvaným „Chandlerovo kývání“.

Chandlerovo kolísání jsou vlastně malé a nepravidelné pohyby, které způsobují mírnou změnu rotace Země. Předpokládá se, že tlakové změny v atmosféře a na dně oceánů způsobují chvění, které posouvá osu rotace Země.

„Běžná amplituda Chandlerova kolísání je na zemském povrchu asi tři až čtyři metry, ale v letech 2017 až 2020 zmizela,“ uvedl pro Time and Date Leonid Zotov, astronom z Mezinárodní astronomické unie.

Další teorie, které se pokoušejí změnu rychlosti rotace Země vysvětlit, zahrnují menší váhu pólů způsobenou táním ledovců, seismickou aktivitu a změny ve vnitřním roztaveném jádru planety.

Běžný člověk samozřejmě tyto drobné změny nezaznamenal a ani zaznamenat nemohl – nikdo totiž není schopný vnímat čas v řádu milisekund. Dokážou to ale počítače – a právě na ně by tato změna, bude-li pokračovat, mohla mít dopad. Pokud se rotace Země bude i nadále zrychlovat, mohlo by to ovlivnit způsob, jakým tyto přístroje sledují čas: protože satelity GPS a chytré telefony, počítače a další komunikační zařízení používají atomové hodiny, vyšší rychlost rotace ovlivní jejich funkci a může zhoršit možnosti jejich využití.