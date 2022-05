Chronický únavový syndrom trápí desetitisíce Čechů

Celé stovky let si spousta lidí musela vyslechnout, že jsou líní. Patřil mezi ně i Šimon Procházka, kterého první problémy postihly na jaře roku 2019. Do té doby zdravý student plný energie se nakazil běžnou virózou. I poté, co nemoc sama odezněla, neodešly její příznaky – a trvá to prakticky dodnes, dlouhé tři roky. Narazil na klasickou bariéru, která potká většinu lidí s chronickým únavovým syndromem. Obešel spoustu specialistů, kteří ho vyšetřili, ale žádný z expertů na jednotlivé obory nenašel nic zvláštního – student byl z jejich pohledu zdravý. „Propustili mě vždy s tím, že vlastně nevědí, co se mnou. Diagnóza pak přišla až po několika letech,“ popisuje Procházka.

Fakta Den lidí vyřazených ze života Celosvětově se 12. května připomíná takzvaný MillionsMissing Day, tedy den upomínky milionů pacientů, které onemocnění ME/CFS vyřadilo z běžného života. Tyto pacienty si různé organizace v řadě zemí světa připomínají vystavením bot s jmenovkami.

Příznaky nemoci, kterou mu lékaři roky nedokázali identifikovat, mu ale změnily život naruby. „Pro člověka, který žije normálním zdravým životním stylem, studuje, chodí do práce, to byla velká změna. Stala se ze mě troska, která je většinu dne doma a leží v posteli,“ vzpomíná Procházka. „V tomhle lockdownu žiju už třetí rok. Nemít podporu své rodiny a okolí, nevím, co by se dělo.“ Trápí ho celá řada problémů: únava, bolest svalů a kostí, ale třeba i takzvaná ortostatická intolerance – Šimon není schopen delší dobu sedět nebo stát. A kromě toho je s CFS spojena i řada potíží psychických, jako je horší soustředěnost nebo duševní vyčerpání. „Já se s tím už budím,“ popisuje Šimon Procházka. Nepomáhá proti tomu nic – vyzkoušel jak klasickou západní medicínu, tak i východní alternativy, ale úleva nepřichází. „Běžný den, říkám to trošku s nadsázkou, u mě vypadá takhle: ráno vstanu, začnu s nicneděláním, potom si odpočinu a odpoledne se vyspím, abych mohl večer spát.“ Šimon Procházka sice nemůže žít plnohodnotný život, ale snaží se lidem, kteří trpí stejným problémem, pomáhat. Proto společně s kamarádem založil roku 2020 organizaci Neúnavní. „Poslání je jednoduché – chtěli bychom zlepšit situaci pacientů s chronickým únavovým syndromem.“ Zkoušejí to například přes terapeutické skupiny, kde zkušení terapeuti pomáhají nemocným s drobnostmi, které změnit mohou – například se spánkovým režimem. Historie CFS Teprve na konci dvacátého století pomohl vývoj vědeckého poznání pochopit, že opravdu nejde o lenost, ale o nemoc. Jako první na to upozornili specialisté z amerických federálních zdravotnických institucí, kteří tomuto složitému zdravotnímu problému dali i jméno – chronický únavový syndrom (CFS).