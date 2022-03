Před 80 lety proměnili němečtí okupanti Sedlčansko na vojenské cvičiště. Čechy vyhnali

Velitelství prostoru bylo umístěno nejprve v piaristické koleji přímo v Benešově, později se přesunulo do hotelu Zámecká, který se nacházel pod zámkem Konopiště.

Němci měli s oblastí dlouhodobé plány – Waffen-SS měly po vítězné válce prostor opustit, stejně tak měl wehrmacht opustit plánovaný, ale nikdy nerealizovaný výcvikový prostor u Sedlčan. „Do vyprázdněných území měli být dosídleni němečtí rolníci z Porýní a etničtí Němci stěhující se do říše z neněmeckých území. Tak by vznikl jakýsi německojazyčný zemský most, který by v návaznosti na další zabrané prostory směrem k Litoměřicím národnostně rozetnul Čechy a byl by zásadním postupným krokem k plánované germanizaci země,“ uvádí Pavel Kmoch. „Jeho centrem se mělo stát Vzorné město SS-Stadt Bohmen, kdysi nesoucí jméno Benešov.“

Konec války přinesl utrpení všem

Ke konci války německá armáda cvičiště opevnila a některé objekty podminovala. Do prostoru také přesunula část svého archivu z evakuovaného Berlína, který po válce u Hradištka objevila americká armáda (štěchovický archiv). Podle některých informací jsou poblíž stále ukryté bedny s dokumenty a naloupenými cennostmi, takzvaný štěchovický poklad.