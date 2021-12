Čínské vozítko na Měsíci vyfotilo podivný objekt, připomíná plastovou kostku nebo dům

„Je to vesmírný odpad, který tu zanechaly Spojené státy,“ napsal jeden čínský uživatel internetu v příspěvku na sociální síti. „Přistupte blíž a uvidíte, že je to testovací místo nukleových kyselin pro covid-19,“ rýpl si jiný. „Je to domov mimozemšťanů!“ uvedl třetí s předstíraným zděšením. Jiní tipovali přízemnější možnost – že je to obyčejný balvan.

Podle experta na čínský vesmírný výzkum Alexe Jonese rozhodně nejde o dílo mimozemšťanů ani obelisk připomínající objekt z filmu Vesmírná odysea – ale určitě stojí za průzkum, může podle něj mít meteorický původ.

Králík zkoumá Měsíc

Sonda Jü-tchu, česky Nefritový králík, je poháněná sluneční energií a podle Our Space urazí vzdálenost 80 metrů za dva až tři lunární dny, tedy dva až tři pozemské měsíce.

Robotické vozítko pracuje od svého vysazení v lednu 2019 ve Von Kármánově kráteru v pánvi South Pole-Aitken. Žádný jiný stát do té doby na odvrácené straně Měsíce nepřistál. Tento nejnovější objev není první zajímavou věcí, kterou vozítko od svého příletu na odvrácenou stranu Měsíce před téměř třemi lety spatřilo.

V září 2019 se vozítko setkalo s podivnou gelovitou látkou, která se ukázala být roztavenými úlomky horniny stmelenými extrémním žárem. V letošním roce zase rover spatřil neobvyklé úlomky trčící z měsíčního povrchu, které se ukázaly být horninami vypuštěnými při dopadu meteoritu.